ROMA – Federica Pellegrini e quella frase su Cristiano Ronaldo che “spaventa” Georgina Rodriguez. La nuotatrice azzurra ha infatti fatto l’occhiolino al campione della Juventus appena arrivato in Italia: “Mi piacerebbe davvero tanto conoscerlo e non sarebbe neppure il caso di essere maliziosi, visto che è fidanzato“, ha detto in esclusiva a Mediaset.

L’appuntamento tra i due potrebbe essere al ristorante: “Se Cristiano Ronaldo mi invita a cena? Rispondo di sì”. Fede è una grande tifosa bianconera e ora sarà più spesso allo Stadium perché mi piacerebbe vederlo giocare così come tutti i più grandi atleti non solo del calcio, ma anche degli altri sport come il nuoto e il tennis. Mi incuriosisce molto il fatto di poterlo andare a vedere dal vivo”.