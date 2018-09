Federica Pellegrini: “Sono sempre single ma al mio compleanno…”

ROMA – Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Federica Pellegrini ha detto che presto tornerà a nuotare e lo farà per un motivo speciale: “Sì, mi rivedrete in acqua: gareggerò al Nico Sapio di Genova (9-10 novembre, ndr): voglio regalare un sorriso alla città colpita dalla tragedia del ponte crollato”.

Per la Pellegrini, durante l’intervista, anche qualche domanda privata: “Sempre single e felice? Sì, la presenza di Tomba al mio compleanno ha scatenato tutti, ma ci abbiamo riso su: Alberto mi ha telefonato per dirmi che grazie a me era tornato in prima pagina sulle copertine per il gossip!”. Invece Magnini le ha risposto parlando di “Fede è il passato”. “Abbiamo preso appunto strade diverse: in futuro vorrei solo poter imitare i miei genitori: una coppia sempre felice”.