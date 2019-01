ROMA – Federica Pellegrini ha iniziato il 2019 facendo incetta di like su Instagram. Decisivo il post che la ritrae in sauna con un micro bikini graditissimo dai suoi fan di Instagram. “Vediamo se con un po’ di sauna va meglio…. Lo so, lo so, non si fa la sauna con il costume ma di fare la foto n*da non ne avevo voglia” “Speriamo di riuscire a ricominciare gli allenamenti domani…altrimenti la Befana mi porta il carbone quest’anno”.

Federica Pellegrini provocante su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Stretching with a view ‍♀️ Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: Gen 5, 2019 at 8:29 PST