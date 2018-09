PESCARA – Era già da qualche tempo che si vociferava insistentemente di una possibile relazione sentimentale fra la conduttrice Federica Peluffo e il tenore Piero Mazzocchetti, entrambi artisti di origine abruzzese. Il settimanale ORA in edicola da giovedì 13 settembre mostra le foto della nuova coppia.

I due già qualche tempo fa avevano dimostrato di avere un bel feeling, ma non erano mai arrivate delle conferme su un loro possibile flirt anche perché gli impegni professionali li avevano spesso portati a rimanere lontani.

Serviva una svolta che è arrivata al momento giusto. Il settimanale diretto da Lorella Ridenti ha “pizzicato” Federica e Piero durante una cena romantica in un ristorante di Loreto Aprutino (Pescara), con tanto di brindisi (e grandi sorrisi) a suggellare la nascita di una nuova coppia.

Era necessaria però un’altra prova che confermasse la nascita del loro amore: difficile pensare che sia stata una cena solo fra amici. All’uscita del ristorante, una volta entrati in macchina, dopo uno scambio di sorrisi e sguardi dolci e allo stesso tempo intensi, è scattato un bel bacio appassionato! Una conferma in piena regola della loro relazione. I paparazzi non si sono fatti trovare impreparati e hanno immortalato il momento, prima che la coppia, forse accortasi dei fotografi, andasse via in auto.

