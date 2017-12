ROMA – Federica Vincenti ha raccontato la fine della storia d’amore con Michele Placido (si sono sposati nel 2012). A determinarla la netta differenza d’età: lei ha 34 anni, lui 71.

La produttrice, attrice e cantante ha spiegato in una intervista a Vanity Fair, cosa è cambiato col passare degli anni nel rapporto di coppia.

“Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa, può togliere i pensieri e il ricordo a un uomo che ha fatto la cultura nel mondo al pari di mostri d’intelletto come Monicelli, Albertazzi. Cambiano i desideri. Le voglie non sono più comuni. È raro che usciamo, ma l’altra sera per esempio eravamo a un concerto di Ermal Meta. Ballavo. Mi ha guardato: “Fede, ma che stai a fà? Che te balli?”.

“A 70 anni l’uomo della mia vita e padre di mio figlio resta l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio anche nell’allontanarci, anche a stagione dell’amore finita, perché comunque resta che io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me, e questo ci fortifica”.

La Vincenti ha spiegato che lo stesso Placido “è il primo a volere che riprenda in mano la mia vita di donna e di artista”. Quindi ha annunciato:

“Continueremo a lavorare insieme. A cenare insieme tutte le sere, con lui che cucina la peperonata e io la parmigiana di melanzane. A educare nostro figlio”.

Infine la precisazione:

“Io attratta da uomini più giovani? No. I quarantenni mi fanno tristezza. Mi annoiano. Mentre Michele non mi lascia alcun amaro in bocca”.