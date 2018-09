ROMA – Colpo di scena al Grande Fratello. Federico Chimirri smentisce Silvia Provvedi: “Non è single, sta con me”.

L’ex fidanzata di Fabrizio Corona entrando nella casa del Grande Fratello Vip aveva detto di essere single. Adesso, però, il giovane ex corteggiatore di Uomini e donne con cui si è frequentata quest’estate a Formentera, dopo la rottura con Corona, racconta un’altra versione dei fatti.

Secondo quanto ha dichiarato Chimirri al settimanale Spy in edicola il 28 settembre, “prima di entrare nella Casa Silvia ha fatto una storia su Instagram con un biscotto e ha scritto: “Mi mancherai”. Oggi mi faccio tante domande su che cosa sia successo tra noi…. Quando ci siamo conosciuti, lo scorso luglio a Formentera, eravamo entrambi fidanzati. Io ho lasciato la ragazza che frequentavo, mentre Silvia continuava a litigare con Fabrizio Corona fino a quando non aveva scoperto che lui le aveva messo le valigie fuori casa. Quella sera ci siamo dati il primo bacio. Per Silvia quel gesto ha segnato la fine con Corona e un nuovo inizio con me”.

Chimirri parla di una relazione ufficiale: “A Ferragosto mi sono ritrovato con tutta la famiglia di Silvia, sono stato presentato ai suoi. Ora lei è nel reality e io ho a casa mia i suoi vestiti. Mi sono innamorato di lei, dei suoi alti e bassi, delle sue coccole, di tutto”, E lancia un appello: “Silvia ha lasciato qui da me tutti i suoi vestiti e le sue cose. Che dire: per me la porta è aperta. Se Silvia c’è, io ci sono. Tutto qui. Questa è la verità”.