ROMA – Aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? A diffondere la notizia di un presunto litigio tra la coppia, è il giornalista di gossip Alberto Dandolo. Sulle pagine di Oggi, nella sua rubrica settimanale Ah saperlo!, Dandolo avrebbe parlato di uno screzio tra i due durante la famosa luna di miele alle Maldive.

“Rientro dal viaggio di nozze alle Maldive assai agitato per Chiara Ferragni e Fedez”, scrive il giornalista sul settimanale di gossip. “La coppia più social d’Italia sarebbe stata protagonista di una vivace litigata in aereo“.

Il motivo del litigio è presto detto: “La fashion blogger avrebbe consigliato al marito, in accordo con la suocera Tatiana, di riflettere sulla gestione del suo management e di una persona in particolare. Di chi si tratta e come avrà reagito il rapper? Ah, saperlo…”.

La Ferragni avrebbe toccato un nervo scoperto. Già in passato si era diffusa la voce che la moglie del rapper avesse messo becco negli affari lavorativi del marito, creandogli qualche problema.