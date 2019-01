ROMA – Lite furiosa tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e la influencer avrebbero avuto una accesa discussione in aereo durante il volo di ritorno del viaggio di nozze, organizzata dalla coppia ad inizio gennaio. A riportare il retroscena è il giornalista Alberto Dandolo su Dagospia.

“Doha, 9 Gennaio, volo QR 123, posti 2 E e 2 F, ore 01.35. Scazzo epocale prima del decollo tra marito e moglie. Motivo del litigio? Tal Clemente, esponente di spicco dello staff del rapper. Sembra che il giovinotto non fosse molto gradito alla fashion blogger, che in aereo abbia veentemente cercato di convincere il marito a licenziarlo. La bella Chiara ha anche telefonicamente chiesto supporto alla potentissima suocera Tatiana. Cosa ne sarà stato del povero Clemente? Ah, non saperlo”.

I diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione, ma qualche giorno fa il rapper si era detto stanco dei continui gossip sul loro amore.