ROMA – Piccolo incidente social per Fedez che pubblica un video tra le Storie di Instagram e poi lo cancella. Il filmato immortalava il rapper e sua moglie, Chiara Ferragni, in un momento di ilarità. I due al rientro da una serata da Cracco si sono messi a fare twerking in ascensore. Niente di scandaloso, ma il risultato un po’ goffo della clip non ha convinto Fedez che ha deciso di rimuovere il post poco dopo. A sgridare il marito è intervenuta la stessa Chiara: “Ma hai tolto il video del twerk? – ha protestato – Che sfigato che sei“.

Non è la prima volta che Fedez inciampa in simili errori: già questa estate aveva pubblicato un video in cui giocava con la cagnolina Matilde, ma per una serie di sfortunate riprese, aveva immortalato anche l’intimo di Chiara Ferragni.

Per la bella fashion blogger invece incidenti simili non sono da censurare. E’ di pochi giorni fa la sua foto esilarante con Emily Ratajkowski, quando dall’abito scollatissimo della Ferragni è spuntato un capezzolo. Con sorprendente autoironia la fashion blogger non ha rinunciato a condividere la gaffe con i suoi follower e ha pubblicato comunque la foto su Instagram, premurandosi di censurare con una stellina lo scandaloso “intruso” e commentando: “Un capezzolo è uscito fuori per dire ciao ad Emily Ratajkowski”.