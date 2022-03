Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Dagospia: “Alla Milano Fashion Week non si sono neanche salutati”

Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Dagospia: “Alla Milano Faschion Week non si sono neanche salutati” (foto Ansa)

A lanciare lo scoop è il sito di Roberto D’Agostino Dagospia: Achille Lauro e Fedez dopo aver lanciato l’hit della scorsa estate Mille (insieme a Orietta Berti) hanno litigato. O almeno così sembra.

Cosa scrive Dagospia

Ma andiamo con ordine. Ecco cosa scrive il sito di Roberto D’Agostino: “Alla Milano Fashion Week se ne vedono di tutti i colori. Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone “Mille” cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro”.

Il motivo del litigio

Resta la domanda: perché hanno litigato? Qui ci aiuta un altro sito, Io Donna. Nel suo podcast Il Muschio Selvaggio Fedez, racconta Io Donna, aveva raccontato di aver litigato con un artista di cui non aveva svelato il nome.

“Un artista – parole di Fedez – che ho incontrato dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier. Eravamo nella saletta e io ho salutato tutti”. Però, dopo averlo salutato, l’arista in questione “questo mi ha letteralmente mandato a quel paese, perché ero arrivato sul podio del Festival”. “Questa persona – dice Fedez – mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte”.

Stava parlando proprio di Achille Lauro?