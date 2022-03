Fedez e la malattia: “Oggi è un giorno importante. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici”

“Domani (oggi, ndr) per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività”. Fedez torna a scrivere su Instagram dopo l’annuncio, di qualche giorno fa, della sua malattia, per la quale dovrà affrontare un “percorso importante”.

Il ringraziamento alla famiglia e agli amici

“Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

L’annuncio dei giorni scorsi