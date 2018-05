MILANO – Fabio Rovazzi e Fedez hanno interrotto la loro amicizia “bruscamente”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Questa l’indiscrezione riportata dal settimanale Chi sulla ormai fine della loro collaborazione, una fine tanto burrascosa da passare per le mani dei rispettivi avvocati.

Rachele Nenzi sul quotidiano Il Giornale riporta il gossip lanciato dalla rivista Chi e sottolinea come le strade dei due si siano separate:

“Fine del rapporto? L’indiscrezione. A rivelare la presunta rottura tra i due è Chi, che scrive: “Dopo due anni di collaborazione si è interrotta bruscamente la collaborazione tra Fabio Rovazzi e il rapper Fedez. I due – prosegue il rotocalco – hanno smesso di seguirsi sui social e Rovazzi non ha fatto gli auguri a Federico per la nascita del bimbo, Leone. Inoltre si vocifera che le diverse vedute tra i due siano finite in mano agli avvocati”, come riporta Leggo.

L’interrogativo dei fan è lo stesso del settimanale di gossip: “Come finirà?”. I due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo il che alimento il mistero attorno allo scoop del giornale”.