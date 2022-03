Fedez ha un problema di salute, nel 2019 parlò del pericolo sclerosi multipla

Fedez ha annunciato di avere un serio problema di salute. L’annuncio è arrivato su Instagram, in una serie di storie, rivelando che dovrà intraprendere “un percorso importante” di cure. Nessun cenno alla malattia. Il pensiero di molti sui social va a un’intervista del dicembre 2019, in cui parlò del pericolo di sclerosi multipla.

Aggiornamento ore 20:25.

Quando Fedez parlò del pericolo sclerosi multipla

Ospite nel 2019 di Peter Gomez a “La confessione”, sul Nove, Fedez aveva parlato di quando, da piccolo, scoprì un’anomalia durante una risonanza magnetica: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione (cos’è) è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi”.

Cos’è la sclerosi multipla

Da allora convive con questa minaccia: “Se dovesse accadermi questa cosa e in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l’uso della gamba, per dire, insomma, se dovesse succedermi una cosa del genere io ad oggi per cosa ho combattuto”. La sclerosi multipla è una malattia complessa, cronica e caratterizzata da un comportamento anomalo del proprio sistema immunitario, che attacca i tessuti e le cellule del sistema nervoso centrale. Il danno provocato può interrompere o alterare la trasmissione delle informazioni tra il cervello e il corpo.

Demielinizzazione

Diego Certonze, professore ordinario di neurologia nell’università romana di Tor Vergata e responsabile di Neuromed (Istituto Neurologico Mediterraneo Pozzilli), spiegò a Leggo cosa significa demielinizzazione: “È il danno della mielina, che è la guaina midollare delle fibre nervose attraverso cui i neuroni comunicano l’uno con l’altro”. Potrebbe rappresentare anche “una vecchia cicatrice senza nessun significato, sopravvenuta ad esempio al momento della nascita”.

Per chi presenta anomalie come quelle di Fedez, non è quindi possibile effettuare una diagnosi: le lesioni infatti potrebbero essere i prodromi di una sclerosi multipla ancora asintomatica, che potrebbe presentarsi mesi o anni dopo. Potrebbero anche non essere collegati alla malattia, o progredire così lentamente da non emergere mai nel corso della vita del paziente. “La sindrome radiologicamente isolata è piuttosto rara, e quindi non ci sono ancora statistiche affidabili che ci aiutino a prevedere le probabilità che possa evolvere in sclerosi multipla, o che ci indichino strategie di prevenzione specifiche”, spiegò a Repubblica Marco Salvetti, professore di neurologia della Sapienza, Ospedale Sant’Andrea. “Dopo una simile diagnosi bisogna semplicemente continuare a sottoporsi regolarmente a controlli neurologici e radiologici, per poter identificare tempestivamente i sintomi della sclerosi multipla nel caso dovessero presentarsi. Ma soprattutto, non bisogna preoccuparsi eccessivamente: non è assolutamente detto che i sintomi compaiano mai, e soprattutto, oggi la sclerosi multipla è una malattia che può essere controllata molto bene dalle terapie, e i pazienti solitamente mantengono a lungo una buona qualità di vita”.