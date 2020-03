ROMA – Tra i quasi dieci milioni di follower di Fedez c’è anche Jennifer Aniston: l’attrice americana ha iniziato a seguire il marito di Chiara Ferragni dopo il suo ultimo video social sulle note di Friends.

La 51enne celebre per il suo ruolo di Rachel in Friends, da alcuni mesi ha iniziato la sua attività su Instagram. La sua attenzione nelle ultime ore è stata attirata dal video realizzato da Fedez che racconta, sulle note della celebre sigla “I’ll Be There for You” della serie tv americana, la quarantena della famiglia, tra le faccende domestiche di Chiara Ferragni fino ai capricci del figlio Leone.

Jennifer Aniston dopo aver messo il classico “mi piace” al video casalingo di Fedez, lo ha iniziato anche a seguire.

“Buongiorno così – ha esordito il rapper allegando alle sue Instagram story lo screenshot del “like” dell’attrice – . Jennifer Aniston che mette like al mio ultimo post e inizia a seguirmi. Adoro!”.