Fedez ironizza con il pizzaiolo: “Da Los Angeles stiamo cercando un privée a Caserta…”

ROMA – Chiara Ferragni e Fedez rispondono e prendono in giro il titolare della pizzeria casertana che in questi giorni aveva scritto un post dove sosteneva di aver rifiutato una prenotazione della coppia.

Chiara Ferragni, questa la prima versione del titolare della pizzeria Francesco Martucci, avrebbe voluto cenare nella famosa pizzeria ma a patto di stare in un luogo appartato. E così Martucci le avrebbe risposto che i suoi clienti vengono trattati tutti allo stesso modo. Rifiutandola di fatto.

“Da Los Angeles – dice Fedez in un video pubblicato su Instagram rispondendo al post di Martucci – stiamo cercando qualcuno che ci ospiti in un privée in una pizzeria di Caserta. Fateci sapere, ragazzi”.

Video a cui Martucci, sempre sui social, ha risposto chiarendo che in realtà si è trattato di uno scherzo dando una seconda versione della vicenda:

“Ho appurato da fonte diretta che la telefonata di cui si sta tanto parlando sulla stampa non è stata effettuata né dalla Ferragni né da nessuno del suo staff. Non era mia intenzione trarre vantaggi pubblicitari, di cui non ho certo bisogno, da quello che è risultato essere uno scherzo, per giunta di cattivo gusto”.

Fonte: Facebook, Instagram.