Fedez ha cancellato il profilo Instagram? Pagina non trovata

ROMA – Fedez ha chiuso il profilo Instagram? O qualcuno lo ha hackerato? Al momento, comunque, il profilo Instagram di Fedez, non è raggiungibile. Un profilo da sette milioni di follower.

Probabilmente, al momento questa è l’ipotesi più probabile, Fedez ha cancellato il profilo dopo le polemiche per la festa di compleanno festeggiata in un supermercato di Milano.

Il tono della festa, infatti, non è piaciuto ai fan tanto che Fedez ha pubblicato dei video di scuse per il cibo sprecato: “Mi sono defilato dalla festa per dirvi una cosa, ho letto su Twitter perché molti si sono lamentati pensando che stiamo sprecando del cibo. Tutti quelli che si sono sentiti indignati sappiate che la spesa e il cibo domani verrà donata ai più bisognosi. L’unica storia di spreco che che avete visto è la mia e me ne assumo le responsabilità. Ho lanciato una foglia di lattuga, sono stato preso dall’euforia della festa e chiedo umilmente scusa per questo. Probabilmente chiunque si fosse trovato nella mia situazione avrebbe toccato tutto, chiedo scusa perché mi rendo conto di avere un’esposizione e dell’influenza che abbiamo sulle persone. Non è una festa per esprimere opulenza ma è una cosa simpatica che hanno voluto fare per me, spero che capiate. In più occasioni abbiamo dimostrato di tenerci e di avere un occhio di riguardo per chi non ha avuto la stessa fortuna”.