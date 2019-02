ROMA – “Hey! Sono 5 mesi esatti che sono sposato e sono ancora vivo. Congratulazioni a noi”. E’ quando ha scritto Fedez in occasione del suo mesiversario di matrimonio pubblicando su Instagram una foto del giorno delle nozze. Peccato però che abbia sbagliato la data.

Il giorno giusto sarebbe stato l’1 di febbraio invece il post del rapper è stato pubblicato il 2. Un errore che non è certo sfuggito alla moglie, Chiara Ferragni, che gliel’ha subito fatto notare nei commenti. “E comunque era ieri rinco”, ha scritto l’influencer. “Vabbè è uguale dai”, le ha risposto lui cercando di rimediare.

Fedez-Chiara Ferragni, aria di crisi in casa?

A diffondere la notizia di una possibile crisi tra Chiara Ferragni e il marito Fedez è il giornalista di gossip Alberto Dandolo. Sulle pagine di Oggi, nella sua rubrica settimanale Ah saperlo!, Dandolo avrebbe parlato di uno screzio tra i due durante la famosa luna di miele alle Maldive.

“Rientro dal viaggio di nozze alle Maldive assai agitato per Chiara Ferragni e Fedez”, scrive il giornalista sul settimanale di gossip. “La coppia più social d’Italia sarebbe stata protagonista di una vivace litigata in aereo“.

Il motivo del litigio è presto detto: “La fashion blogger avrebbe consigliato al marito, in accordo con la suocera Tatiana, di riflettere sulla gestione del suo management e di una persona in particolare. Di chi si tratta e come avrà reagito il rapper? Ah, saperlo…”.