MILANO – Non solo Fabio Rovazzi: sembra che adesso Fedez abbia rotto anche con un altro amico e collega storico, il rapper J-Ax. Non c’era nemmeno lui al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a Noto (Siracusa) una settimana fa. E la sua assenza non è certo passata inosservata. Secondo il settimanale Spy la colpa dell’allontanamento sarebbe della blogger cremonese, anche se non sono note le motivazioni che l’avrebbero spinta ad allontanare il marito dai suoi amici storici.

Rovazzi ha parlato di recente della rottura dell’amicizia con Fedez: “Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me. Abbiamo in mente delle idee differenti. Io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue e spero che i rapporti si risanino col tempo”.

J-Ax al momento non si è ancora espresso. Ma già lo scorso giugno Dagospia scriveva che “i rapporti tra Fedez e J-Ax non siano più sereni come un tempo e che nell’ultimo periodo ci sia qualche frizione di troppo dal punto di vista professionale”. E adesso il retroscena su Chiara Ferragni. Che sia stata davvero lei la miccia che ha acceso il fuoco?