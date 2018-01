ROMA – Fabio Rovazzi vittima di un folle scherzo di Fedez. Il rapper ha postato su Instagram un video in cui rende noto il numero di telefono dell’amico come “regalo di compleanno”.

Rovazzi, in questi giorni nelle sale cinematografiche con il film Il vegetale, è stato subissato di messaggi e si è messo a squillare per ore.

“Ecco il numero di cellulare di Rovazzi! Scrivetegli ‘sei teso’”, era stato lo scherzo di Fedez. Uno scherzo a cui hanno partecipato moltissimi dei 5 milioni di followers del compagno di Chiara Ferragni.

Il tutto è stato documentato da un altro video postato su Instagram da Fedez. Un video in cui ad un certo punto si sente un incredulo Rovazzi domandare: “Avete diffuso il mio numero?”. Una domanda accolta dalle risate di Fedez e compagni.

Lapidario il commento di Giornalettismo:

Non vogliamo pensare che, nel 2018, sia questo il modo di divertirsi dei vip. Piuttosto, possiamo pensare a una bella trovata pubblicitaria per far parlare del film di Rovazzi appena uscito nelle sale cinematografiche italiane. Cosa non ci s’inventa…