ROMA – Fedez sarebbe succube di Chiara Ferragni. A dirlo è Gianni Vernia, imitatore del rapper, in una intervista al settimanale Spy. Il comico, che si appresta a esibirsi nella prossima edizione di Tale e Quale Show, si dice convinto che il cantante “fa il rapper cattivo, ma è sempre succube di una donna, tant’è vero che insieme si chiamano Ferragnez: c’è solo la Z di Fedez in questo matrimonio!”.

Per Vernia, Fedez non sa imporsi e lascia che sia la sua dolce metà a decidere per lui. “La questione Ferragnez – ha aggiunto – mi diverte molto, avevo parodiato Federico in balia della mamma, ora è passato alla moglie, che mi immagino essere un sergente di ferro”.

Inoltre a svelare la presunta causa della spaccatura tra il rapper e Rovazzi arriva un’indiscrezione pubblicata sempre dalle colonne di Spy, nella rubrica di Madame Royale: “Voci sempre più insistenti mi confermano che il novello sposo ha litigato con J-Ax e Fabio Rovazzi per colpa di Chiara Ferragni che lo ha allontanato dai suoi amici musicisti. Se questa voce fosse vera lei sarebbe la nuova Yoko Ono italiana”, si legge sul settimanale.

Certo è che al momento non si può confermare (né negare) la notizia. Nessuno dei tre artisti, legati da una profonda amicizia prima che da rapporti di lavoro, ha mai rivelato le vere motivazioni alla base della fine dei rapporti.