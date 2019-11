ROMA – Il rapporto tra Fedez e J-Ax si è interrotto improvvisamente ma i due, pubblicamente, non hanno mai affrontato nei dettagli i motivi della fine della loro amicizia. “Le separazioni nascono proprio perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Io faccio l’errore grande di mischiare l’affettività al lavoro”, si è limitato a dichiarare l’ex giudice di X Factor e marito di Chiara Ferragni.

A distanza di tempo però è stato lo stesso Fedez ha provare a ricucire i rapporti con l’ex amico e collega. Tentativo non andato a buon fine. Fedez infatti, secondo quanto scrive il settimanale Chi, non è stato neppure invitato al compleanno di Elaina, la moglie di J-Ax. Alla cena, organizzata qualche giorno fa a Milano, erano presenti tanti volti noti della televisione e della musica: “Eliana, moglie del cantante J-Ax, ha festeggiato il suo compleanno con tanti amici in un noto locale milanese. Al party presenti anche i conoscenti e colleghi del marito rapper tra cui Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Nicola Savino e Max Pezzali”, si legge sul settimanale, che poi rivela: “Assente, ovviamente, l’ex socio Fedez. Nonostante un tentativo di quest’ultimo di ricucire i rapporti, oggi la pace è lontanissima tra i due”.

Fonte: CHI.