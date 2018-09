ROMA – Loro, i Ferragnez, non hanno badato a spese per organizzare il matrimonio dell’anno, noi, e cioè i milioni che con post, like, commenti hanno seguito l’evento e i media tradizionali stessi che ne hanno dato ampia e capillare copertura, l’abbiamo trasformato in un super business da 36 milioni di dollari. Coerente con il suo status di influencer di moda, Chiara Ferragni è riuscita sapientemente a convogliare tutte le attenzioni sul suo giorno più bello e soprattutto sulle sponsorizzazioni legate agli abiti, ai cosmetici, a ogni prodotto commerciabile associato alla sua persona, a quella del neo-sposo, alle damigelle d’onore ecc…

“Molti di voi mi hanno chiesto a chi mi sono affidata per il make-up al mio matrimonio”, postava Chiara prima di soddisfare la curiosità planetaria. Si è affidata a Lancome, ormai lo sanno tutti, tanto è vero che il marchio ha raggiunto un MIV da 700mila dollari. Cos’è un MIV? Acronimo di Media Impact Value, è l’algoritmo introdotto dalla società di analisi dati web Launchmetrics che calcola il valore monetario generato dai contatti in rete su un singolo prodotto. L’algoritmo, cioè, trasforma i clic in soldi .

Il vestito Dior indossato dalla sposa, per esempio, ha avuto un riscontro pazzesco: ha fruttato, secondo Launchmetrics, un MIV da 5,2 milioni di dollari. Solo dai “post che Chiara ha dedicato al brand hanno ottenuto 1.6 milioni di dollari in termini di MIV, il 31% del MIV totale di Dior”. Poi bisogna considerare tutte le notizie collegate, diffuse da tv, stampa ecc…, quest’articolo compreso.

In base ad un’analisi effettuata con il tool Blogmeter Social Influencer, nel periodo dal 31 agosto al 2 settembre, Ferragni ha guadagnato quasi 440 mila follower, mentre Fedez quasi 225 mila. sono 34 milioni le interazioni totali registrate nel periodo di riferimento: il 96%, pari a oltre 32 milioni di interazioni, proveniente da Instagram. Ma la maggior parte dei contenuti con l’hashtag #TheFerragnez sono stati pubblicati su Twitter, che ha sfornato oltre 94 mila post, più dell’80% dei contenuti totali.

La foto di Chiara Ferragni per i festeggiamenti serali su Instagram ha raccolto oltre 2 milioni di like. Ma il post che ha ottenuto più apprezzamenti social è stato quello del romantico bacio, al momento dell’esplosione dei fuochi d’artificio: ben 2,8 milioni di like e oltre 44 mila commenti.