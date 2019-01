ROMA – Mancava la luna di miele per completare il matrimonio dell’anno della coppia social più famosa d’Italia: Ferragni-Fedez hanno scelto un resort di lusso alle Maldive per consumare l’ultimo atto del rito nuziale, un Capodanno romantico ovviamente in diretta Instagram, per la gioia dei followers.

Location esotica dunque, dopo i festeggiamenti di quest’estate a Noto, in Sicilia. A piedi nudi, ma senza farsi mancare nulla: il soggiorno, senza il piccolo Leone, è stato documentato passo dopo passo sui social. A Kudadoo Maldives Private Island costa 4 mila euro a notte, con il conforto di una piscina privata e l’aiuto di un maggiordomo disponibile 24 ore su 24.

Prima della mezzanotte del 31 dicembre i Ferragnez hanno ingannato il tempo giocando a biliardo ed esibendosi in una simpatica gara di flessioni, ma anche giocando, lui, a Pac-man: il tutto è finito sulle Instagram stories, ci si diverte sì, ma è pur sempre un lavoro!