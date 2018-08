ROMA – I Ferragnez, e cioè la coppia Ferragni-Fedez del matrimonio più social del secolo in Italia, sono prontissimi, a Noto in Sicilia fervono i preparativi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Intanto è stata rivelata la location della festa per 200 invitati vip di domani sera: è Palazzo Nicolaci, uno dei gioielli barocchi del centro storico.

Lei indosserà una creazione su misura disegnata dalla romana Maria Grazia Chiuri per la maison Dior, mentre il rapper ha scelto un total look Versace. Le damigelle d’onore vestiranno Alberta Ferretti.

Da quella proposta di matrimonio, nel maggio 2017, nell’intimità dell’Arena di Verona, davanti a migliaia di persone, è trascorso poco più di un anno. Il rapper Fedez si inginocchiò nella più classica delle proposte di matrimonio, sorprendendo i suoi fans e soprattutto la sua compagna, la fashion blogger Chiara Ferragni, che si trovava seduta in prima fila.

Da quel momento di classico nel loro matrimonio non c’è più stato nulla. A dettare il mood dell’evento più social dell’anno, si tratta di una coppia da 20 milioni di follower (e milioni di euro di fatturato), è stato l’invito recapitato ai circa 150 invitati: un cartoncino pop-up, le due sagome degli sposi all’interno di un paesaggio che richiama quello del Coachella, il festival musicale californiano celebre per le sue ispirazioni hippie.

E Noto si trasformerà per alcuni giorni con fiori, glitter, tatuaggi, e look in California style. L’amministrazione comunale ha già autorizzato l’installazione di un mega gazebo nel parcheggio del campo sportivo per la realizzazione delle composizioni floreali. La fashion blogger Chiara Ferragni convolerà a nozze con Fedez sabato 1 settembre.