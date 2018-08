ROMA – Fabrizio Corona si è scagliato contro un sito web che, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nella giornata di ieri 29 agosto, ha riportato alcune vecchie dichiarazioni di Nina Moric (risalenti al dicembre 2017), in cui la modella croata affermava che il figlio Carlos Maria sarebbe affetto da gravissimi problemi di salute.

Corona ha voluto dare la sua versione in un video pubblicato tra le stories di Instagram. “Sono incaz** nero. Oggi ho letto sul sito ‘Kontro Kultura’ una dichiarazione secondo cui mio figlio non sta bene ed è malato. Chiunque si permettesse di scrivere una cosa del genere, che non è vero, io non lo querelo, vado lì e lo prendo e gli faccio male”.

Infine l’ultimatum: “Do tempo 5 minuti affiché sito tolga articolo, o sennò prendo e vado lì direttamente”. Nella mattinata di oggi, l’articolo è stato rimosso.