ROMA – "Un sogno a occhi aperti, più bello di un film". Del matrimonio con Daniele Bossari, Filippa Lagerback ne parla nel numero di Grazia in edicola questa settimana. Il racconto: "Un anno fa se qualcuno mi avesse raccontato che mi sarei sposata con una festa così meravigliosa, oltre ogni aspettativa, non ci avrei creduto. Daniele era emozionatissimo: quando mi ha visto uscire dall'auto ha provato lo stesso brivido che aveva sentito nel 1994, quando guardandomi vestita da sposa nella pubblicità della birra Peroni – allora non ci conoscevamo – si era convinto che la donna della sua vita dovesse essere proprio così, come me".

Poi, le parole che probabilmente faranno male a Bossari. Parlando del loro futuro di coppia, la Lagerback aggiunge: “Daniele forse vorrebbe un altro bambino ma io, adesso che nostra figlia è grande, voglio godermi solo il tempo con lui, non voglio spostare l’attenzione su qualcun altro”. Insomma, se Bossari vuole un altro figlio, probabilmente, dovrà attendere.