Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando con Patrizia Bonetti? Questo il gossip lanciato da Riccardo Signoretti di Nuovo, che ha pubblicato le foto dell'ex concorrente del Grande Fratello insieme ad un'altra degli inquilini, che non è certo la sua Lucia. Contri parla di semplice amicizia, ma Signoretti rincara la dose sostenendo che Luigi Favoloso, amico del gieffino, lo abbia contattato per bloccare la pubblicazione degli scatti. Anche Lucia si dice tranquilla e sostiene di fidarsi del suo Filippo, nonostante lo sguardo di smarrimento appena ricevuta la notizia dell'esistenza delle foto.

Nelle foto mostrate da Signoretti, Filippo è a cena con Patrizia Bonetti e Angelo Sanzio. Le immagini mostrano Patrizia che gli accarezza i capelli, lo abbraccia e gli tiene la mano. Nulla di compromettente, che possa avvalorare la tesi del tradimento, ma l’insinuazione è rilanciata dalla rivista di gossip.

Contri dopo aver visto le foto a Pomeriggio 5 è apparso infastidito e ha accusato Patrizia di portarsi dietro i paparazzi per finire sui giornali. Ecco la sua versione dei fatti:

“Parliamo di persone che girano con i fotografi. Non lo dicono solo i miei amici, è un dato di fatto. Non è la prima volta che succede questa cosa. È una persona che vive per farsi fotografare e stare davanti alle telecamere. Commentare queste foto mi sembra anche abbastanza ridicolo. Rispetto alla foto mano nella mano, mi pare mi stia semplicemente passando le chiavi della mia macchina. Oppure la stavo solo accompagnando per alzarsi dalla sedia”.

Anche per Lucia non ci sono dubbi e si fida di Filippo, dato che la cena a tre si è svolta in un ristorante e ha spiegato:

“Io mi fido di Filippo perché so quello che vivo con lui”.

Ma Signoretti ne ha approfittato per rincarare la dose, sostenendo di essere stato contattato dall’amico Favoloso che voleva bloccare la pubblicazione della foto:

“Un tuo amico mi ha chiamato in redazione chiedendomi ‘Si possono fermare queste foto?’. Si chiama Luigi Favoloso. Come mai mi ha chiesto di bloccare le fotografie dicendo che ti davano fastidio e non dovevano uscire? E come mai mi ha fatto due nomi sulla ragazza che poteva esserci nelle foto? C’è un po’ di movimento intorno a te Filippo”.

Ma Contri ha replicato tagliando a corto: