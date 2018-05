Filippo Magnini ai ferri corti col cugino, c’entra Federica Pellegrini?

ROMA – Sono ai ferri corti Filippo Magnini e suo cugino Matteo Giunta, attuale allenatore di Federica Pellegrini (ex di Magnini).

Sono mesi infatti, secondo Dagospia, “che i due non si rivolgono più la parola e non appaiono insieme sui social. Qual è la reale motivazione? Magnini, di certo, è molto arrabbiato. È stato lui a presentare Matteo a Federica, che poi lo ha imposto come allenatore e presenza fissa nella sua vita quotidiana”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Magnini ha rotto pochi mesi fa con la Pellegrini ed ora è legato all’ex velina Giorgia Palmas.