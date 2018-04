ROMA – A qualche mese dall’inizio della relazione tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas, il nuotatore dimostra di essersi tuffato completamente nella storia con la ex velina alla quale ha dedicato un vistoso tatuaggio sul braccio.

“Ogni Leone ha la sua Leonessa” ha scritto in calce al post che mostra due felini – stando alla didascalia – simbolo lui e la Palmas.

La coppia per il momento vive tra Milano e Roma per venire incontro alle esigenze di entrambi che esprimono lo stesso grande entusiasmo per una storia appena nata, ma già promettente di grandi progetti per un lungo futuro insieme.