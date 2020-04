ROMA – Flavio Briatore fidanzato con la bellissima e giovane modella Dana: questo il rumors lanciato da Chi che l’imprenditore ha smentito.

Un gossip che ha fatto infuriare l’imprenditore, che su Instagram scrive: “Ennesima fidanzata? Una fake news, fate giornalismo spazzatura”.

Secondo le chicche di gossip di Chi, Briatore avrebbe conosciuto Dana nella hall dell’Hotel Principe di Savoia, a Milano.

L’imprenditore ora sta passando la quarantena per il coronavirus nella sua casa di Montecarlo con il figlio Nathan Falco e la ex moglie Elisabetta Gregoraci, anche se in case diverse.

Dopo aver letto l’ultimo gossip che gli attribuisce come fidanzata la giovanissima modella, Briatore si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram

“Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata. Smentisco categoricamente”, scrive l’imprenditore.

Poi attacca il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto, che in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più”.

Uno sfogo corredato dagli hashtag “#fakenews #notiziefalse” a rafforzare la sua indignazione per quanto riportato dal settimanale di gossip.

Se questa estate i rumors volevano un riavvicinamento tra Briatore e la ex moglie Elisabetta Gregoraci, i loro fan sono rimasti delusi.

I due ex hanno passato le vacanze insieme questa estate per amore del figlio Nathan Falco.

Proprio la showgirl aveva negato un ritorno di fiamma con l’ex marito, che invece più volte aveva dichiarato di volerla riprendere in sposa.

Il tempo ha smentito il loro ricongiungimento, ma i due hanno deciso di vivere vicini a Montecarlo per poter stare al fianco del figlio. (Fonti: Chi, Instagram)