Flavio Briatore nero di rabbia con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci: vuole rivedere gli accordi di divorzio. A raccontare i malumori dell’imprenditore ed ex manager di Formula 1 è il settimanale Nuovo, secondo il quale Briatore sarebbe poco entusiasta del comportamento della ex moglie al Grande Fratello Vip.

A infastidire Briatore sarebbe soprattutto il rapporto nato tra le mura della casa più spiata d’Italia, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ma anche le liti in cui viene spesso fatto il suo nome pare non lo facciano impazzire.

“Il nome di Flavio continua a spuntare fuori – scrive Nuovo – Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie”.

Elisabetta Gregoraci, i dissapori con Giulia Salemi per Briatore

Solo per citare l’ultima, Briatore è stato tirato in ballo anche al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha sganciato un’indiscrezione che ha portato lo scompiglio nella casa più spiata d’Italia.

“So che prima del Grande Fratello tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ci sono stati dei dissapori a causa di una vacanza in Sardegna…”, ha detto lasciando intendere il coinvolgimento anche dell’ex marito.

La Gregoraci allora non si è trattenuta dal lanciare una frecciatina alla coinquilina: “Non sono mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me”.

Accuse velate che Giulia Salemi ha subito rispedito al mittente: “Voi non stavate già insieme e io ero lì invitata da Domi. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto”. (Fonte: Nuovo).