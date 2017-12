ROMA – Flavio Briatore è arrivato con il figlio Nathan Falco a Malindi, in Kenya, per trascorrere il Capodanno nel suo resort di lusso, il Lion in the Sun.

Sui suoi profili social, Twitter e Facebook, l’imprenditore ha postato due brevi video: nel primo si vede il figlio, 7 anni, avuto dalla moglie Elisabetta Gregoraci, dentro il jet privato mentre gli spiegano il tragitto aereo che stanno compiendo; nel secondo invece lo sbarco all’aeroporto di Malindi.