ROMA – “Una donna dal grande cuore”: questa è Naomi Campbell secondo un uomo che la conosce bene, Flavio Briatore.

In un’intervista esclusiva al settimanale di gossip Chi il manager del Billionaire parla della sua ex compagna, che il 22 maggio compirà 50 anni.

Briatore e Noami Campbell sono stati insieme tre anni tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, e dopo la fine della relazione sono rimasti amici.

“Come si vive accanto a una donna come Naomi? Evitando la ‘corte’ dei signor sì e tenendola ben salda con i piedi per terra. Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei”, ha sottolineato Briatore.

“La sua immagine in tuta e mascherina ha fatto il giro del mondo. Segno che nulla è cambiato. Segno che Naomi è famosa nel tempo. Dopo di lei, il nulla”, ha ricordato ancora.

E alla domanda sul suo carattere che sembrerebbe facile all’ira, ha risposto: “Per giudicare una persona e i suoi gesti bisogna prima conoscere la sua storia. Naomi è uscita di casa a 11 anni. A 12 lavorava già con Bob Marley. Ha conosciuto la strada e la vita da affrontare troppo in fretta. Le sue bizze? I litigi anche con me a bordo della mia barca o in giro per il mondo? Normale amministrazione se sai con chi hai a che fare. E io sapevo di avere di fronte a me una persona dal cuore tenero, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti“.

Secondo Briatore, Naomi Campbell è prima di tutto una donna con grandi sentimenti: “Prima di parlare di Naomi bisogna analizzare chi è e quanto pesa il suo nome. Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio Naomi era dietro solo ad aziende come Coca-Cola, Ferrari e poche altre. Mi fa effetto pensare che Naomi sia arrivata al giro di boa. Ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, come è luminoso il suo cuore”.

Loro sono rimasti grandi amici: “Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita. Gli auguri glieli farò poi, in privato”. (Fonte: Chi)