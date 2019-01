ROMA – Flavio Briatore si scaglia contro gli haters che hanno insultato il figlio Nathan Falco su Instagram. L’imprenditore ha pubblicato una foto con il figlio durante le loro vacanza in Kenya, ma gli utenti hanno iniziato a insultare il ragazzino di quasi 9 anni per le sue forme. C’è chi gli ha dato del “ciccione” e chi si è accanito contro il piccolo. L’imprenditore ha così deciso di rispondere e non ci è andato leggero, dando agli haters degli “sfigati”.

Briatore e il figlio Nathan Falco si trovavano in vacanza per natale in Kenya e l’imprenditore ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui si divertono insieme, mentre mamma Elisabetta Gregoraci è bloccata in Thailandia per una tempesta tropicale. Briatore è abituato a insulti e provocazioni, ma guai a toccare suo figlio, e così ha replicato: “I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro… Poveretti”.