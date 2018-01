ROMA – Era maggio del 2017 quando Flavio Briatore, intervistato da La Zanzara, liquidò con una battuta le voci di una possibile rottura con la Gregoraci: “Separarmi da Elisabetta? No, mi costerebbe troppo“.

E mai parole furono più profetiche. Già, perché ora che il divorzio è ufficiale, sono iniziate a circolare anche le indiscrezioni sul costo per Briatore della rottura.

Costi elencati dal settimanale Chi:

Per lei: una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l’ ex marito, il cui affitto sarà pagato da Briatore; un assegno di mantenimento sostanzioso; non perderà le quote che possiede nei vari Twiga e Billionaire ai quali s’ è aggiunto Cova, nel Principato. A Briatore resterà la casa di Londra, comprata prima di conoscerla, quando nella capitale britannica ci viveva.

Elisabetta si terrà un attico a Roma, dove si appoggia quando è va in tv.

Chi racconta che i due si sono allontanati sulla stessa auto, «dopo l’ accordo economico che sancisce la separazione consensuale».