Flavio Briatore smentisce flirt con Benedetta Bosi: "Siamo solo amici"

ROMA – Le foto pubblicate da Chi sulla presunta relazione tra Flavio Briatore e la giovanissima Benedetta Bosi, immortalati in atteggiamenti intimi durante una vacanza in Kenya, hanno fatto molto parlare. In particolare per la differenza d’età che c’è tra i due, ovvero 49 anni. Benedetta infatti ha 20 anni, mentre il noto imprenditore ne ha 69.

Intervistato da Novella 2000, Briatore smentisce di essersi fidanzato: “E’ solo un’amica. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”.

Elisabetta Gregoraci si era espressa in maniera inequivocabile riguardo la presunta storiella del suo ex, con cui ha un figlio: “Fa rabbrividire”. Molti utenti vicini al pensiero della Gregoraci avevano criticato la giovane modella direttamente sul suo profilo Instagram: “Come puoi stare con uno che potrebbe essere tuo nonno?” è stata la domanda più ricorrente posta alla Bosi, la quale ha replicato: “L’intelligenza non invecchia mai”. C’è chi però l’ha accusata di stare con Briatore solo per un fattore economico: “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no” ha chiosato la 20enne.

Fonte: NOVELLA 2000