ROMA – Negli ultimi giorni si è parlato molto di Taylor Mega, modella italiana di 24 anni, che sarebbe la nuova fiamma di Flavio Briatore. L’indiscrezione è stata lanciata da Chi, e Briatore ha preferito non commentarla. Al contrario, in un qualche modo, lo ha fatto Taylor.

Un follower le ha scritto: “Ma almeno smentisci come ha fatto Briatore, ne va della tua onorabilità come donna”. Peccato che Briatore non abbia smentito nulla. Dunque è arrivata la replica della 24enne: “Leggi bene. Ha smentito un’altra storia e l’ha fatto una settimana fa. Se non sei in grado di fare un collegamento temporale, almeno evitami il commento”. Una frase che suona quasi come una definitiva conferma al flirt.

Come se non bastasse Taylor ha aggiunto un messaggio piuttosto ambiguo: “Non sempre le emozioni si possono controllare… Non penso di aver mai fatto del male a nessuno… Ma soprattutto le mie cose personali le ho sempre tenute private”.