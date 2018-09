ROMA – Flavio Briatore ha una nuova e giovanissima fiamma. Si tratta di Taylor Mega, modella italiana di 24 anni, “appena” 44 in meno dell’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Anche se Briatore aveva smentito un nuovo flirt, la rivista Chi diretta da Alfonso Signorini mette fine ai rumors sostenendo che Taylor e Briatore fanno coppia dopo essersi conosciuti durante l’estate 2018 proprio in Sardegna. Una “Chicca di gossip” che non trova conferma al momento e l’imprenditore potrebbe smentirla, come per gli altri flirt a lui attribuiti.

La Mega è una giovane modella e influencer con oltre 800mila followers su Instagram e che da poco ha lanciato una sua linea di costumi e spiega i suoi piani per il futuro: “Fra 10 anni vorrei avere un business consolidato, perché mi sento più manager e padrona di me stessa, che modella e poi – ha aggiunto in un’intervista a corrieredellatv.it – la bellezza non è eterna, così come non lo sono i social”.