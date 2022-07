Florence Pugh critica gli uomini volgari su Instagram: “Perché avete così paura del seno?”

“Perché avete così paura del seno?”. E’ la domanda rivolta su Instagram dall’attrice Florence Pugh agli “uomini volgari” che l’hanno presa in giro per aver indossato a un evento di moda un vestito trasparente che lasciava intravedere i capezzoli.

Il seno svelato di Florence Pugh scatena polemiche

La star di “Piccole Donne” indossava un elegante abito fucsia di Valentino eppure dopo aver postato la foto sul suo profilo Instagram è stata bombardata da troll che avevano commentato “non sono belle”, riferendosi alle tette, e bollata per il “seno piatto”.

Dopo aver replicato con “è stato interessante vedere quanto sia facile per gli uomini distruggere totalmente e pubblicamente il corpo di una donna, con orgoglio, affinché tutti lo leggano”, l’attrice ha ricevuto il sostegno di molte star di Hollywood.

La 26enne inglese ha proseguito: “Non è la prima volta e di certo non sarà l’ultima che una donna sentirà dire da una folla di sconosciuti cosa c’è che non va nel suo corpo. Ciò che preoccupa è quanto possano essere volgari alcuni uomini”.

Florence Pugh contro gli haters

Pugh ha aggiunto: “Molti di voi hanno voluto farmi sapere in modo aggressivo quanto fossero delusi dalle mie “tette piccole”, o quanto dovessi vergognarmi di essere così “piatta”… Convivo con il mio corpo da molto tempo. Sono pienamente consapevole delle dimensioni del mio seno e non ne sono spaventata. Mi chiedo cosa vi sia successo per essere così incredibilmente turbati dalle dimensioni delle mie tette e dal mio corpo. La cosa più preoccupante è . . . Perché avete così paura del seno? Piccolo? Grande? Sbagliato? Giusto? E’ spaventoso.”

Nata a Oxford, ha ricordato la sua educazione, dicendo di essere stata “cresciuta per trovare il potere nelle pieghe del nostro corpo”. L’attrice ha concluso il post con un’esortazione ai troll: “Crescete. Rispettate le persone. Rispettate i corpi. Rispettare tutte le donne. Rispettare gli esseri umani. La vita diventerà molto più facile, ve lo assicuro”.