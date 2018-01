ROMA – Francesca Baroni, ex concorrente di Temptation Island, è tata ricoverata in ospedale per un malore. La Baroni è stata poi subito dimessa e ha condiviso coi fan sui social la sua disavventura. Subito qualcuno ha ipotizzato che l’ex concorrenti del reality potesse soffrire di disturbi alimentari, ma lei ha prontamente replicato e rassicurato i fan: “Soffro di pressione bassa”.

Il sito Fanpage scrive che la Baroni è già tornata a casa e che ora sta bene, come lei stessa ha scritto su Instagram ai suoi fan:

“Ragazzi volevo tranquillizzarvi sono a casa e sto bene”: con queste parole Francesca Baroni ha rassicurato i fan che chiedevano sue notizie. La foto associata a questa breve dichiarazione, però, ha destato qualche preoccupazione. L’ex concorrente di ‘Temptation Island’, infatti, compare con la flebo attaccata al braccio. Incalzata dalle domande dei fan, Francesca Baroni ha dato qualche dettaglio in più sul malore che l’ha colpita nelle scorse ore: “Ieri mattina ero sola in casa e ho avuto un brutto svenimento, più di uno in realtà, sono riuscita ad arrivare al telefono e a chiamare mio papà che è subito uscito dal lavoro e ha chiamato i soccorsi. Non entro nei dettagli degli effetti fisici pre e post malore. Mi hanno portata via in ambulanza ma dagli accertamenti è tutto ok. Devo stare solo un po’ a riposo”. Quindi ha ironizzato: “Brava Francy, forse adesso ce la fanno a farti stare ferma”.

Dopo che un utente le ha scritto in privato accusandola di soffrire di disturbi alimentari, la Baroni ha replicato: