Francesca Barra è incinta: lei e Claudio Santamaria aspettano un figlio 2 anni dopo l’aborto

Francesca Barra è incinta: lei e Claudio Santamaria aspettano un figlio. Nel 2019 avevano avuto un aborto. Entrambi hanno comunque già figli, avuti da precedenti relazioni.

Francesca Barra incinta: il messaggio su Instagram

Ecco cosa ha scritto la Barra su Instagram: “Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti , ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina”.

L’aborto di Francesca Barra nel 2019

Anche due anni fa, subito dopo l’aborto naturale, Francesca Barra aveva condiviso sui social il proprio dolore. Voleva che la sua storia fosse d’esempio anche per le altre donne che hanno dovuto affrontare la stessa perdita.

I figli di Francesca Barra con Marcello Molfino e di Claudio Santamaria con Delfina Delettrez Fendi

Per la Barra si tratta del quarto figlio, dopo Emma, Renato e Greta nati dal primo matrimonio con Marcello Molfino. Anche Claudio Santamaria ha già un figlia, Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi.