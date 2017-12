ROMA – Francesca Barra scrive dal letto di ospedale dove è ricoverata insieme al figlio. La giornalista spiega di aver contratto l’ Epatite A, probabilmente dopo aver ingerito alimenti contaminati, e lancia un appello ai fan di Instagram: “Casi in aumento, vi consiglio di informarvi”.

“Io e il mio bimbo siamo ricoverati in ospedale – dice la scrittrice – Ringrazio tutti per il vostro affetto. Sono ricoverata in ospedale per Epatite A. Dunque un virus contratto attraverso cibo contaminato (insalata in busta lavata da mani sporche ? Chissà…ho sempre pensato di essere super accorta lavando tanto insalata, verdure). Molto probabilmente trascorrerò le feste qui, ma non importa. Quello che mi devasta è che sia ricoverato anche mio figlio . Quindi l’abbiamo presa entrambi a Milano (dove c’è stata una vera e propria epidemia che io ignoravo!). Vi racconto la mia esperienza perché io e i bambini non eravamo vaccinati per l’Epatite. E questo è stato – per me – un errore. Non voglio convincere nessuno a vaccinarsi, non impongo il mio pensiero, ma vi consiglio di informarvi, visto che i casi sono in aumento, presso il vostro medico di fiducia. Di non sottovalutare i sintomi e di farvi visitare da medici di cui vi fidate”.

Giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica, Francesca Barra ha raggiunto la popolarità nel 2013, grazie alla partecipazione a Matrix. Poi, l’anno successivo, è stata la volta della conduzione del concerto del Primo Maggio. Oggi è spesso invitata nei programmi tv nelle vesti di opinionista. Ha all’attivo ben otto romanzi pubblicati: l’ultima fatica letteraria, edita da Garzanti, si intitola “L’estate più bella della nostra vita”. E’ legata all’attore Claudio Santamaria, con cui fa coppia da alcuni mesi.