ROMA – A Pomeriggio 5 si parla di Grande Fratello, nello specifico della storia d’amore tra Simone Coccia e la senatrice Pd Stefania Pezzopane, poi di Nina Moric e Luigi Favoloso.

Gli ospiti in studio hanno appena visto due filmati che riguardano queste quattro persone. Tutti sono concordi sul fatto che la storia tra la modella croata e il gieffino non sia ancora finita. A questo punto però, Francesca Cipriani che è tra gli ospiti in studio fa un'allusione riguardo "all'altro".

L’ex naufraga non fa nomi, ma ecco le sue rivelazioni: “L’altro è un marpione, mi mandava messaggini hot…”. Francesca vorrebbe continuare, ma il tempo è finito. Che l’altro di cui parlava sia Simone Coccia, il primo protagonista dei due filmati mostrati in studio? Al momento non è dato saperlo, vedremo però gli eventuali sviluppi.