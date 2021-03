Francesca Cipriani avrebbe rischiato la setticemia dopo l’ennesimo intervento chirurgico al lato B. A riportarlo è il giornalista Roberto Alessi che parla di un “problema all’occhio”, rassicurando però sul fatto che la showgirl ora sta meglio.

Francesca Cipriani ha rischiato la setticemia

Nelle scorse settimane Francesca Cipriani si era immortalata in clinica, spiegando ai fan tutti i passaggi dell’operazione. E proprio in quei giorni la showgirl sarebbe stata vittima di complicazioni. Ad essere colpito a causa della setticemia sarebbe stato un occhio.

“Che Francesca Cipriani sia colpita o meno dalla dismorfia (condizione psicologica per cui i pazienti diventano maniaci del proprio aspetto esteriore, ndr) non mi interessa. (…) ha rischiato la setticemia e, non so perché, un occhio s’è ammalato”, ha scritto il giornalista su Libero Quotidiano.

Francesca Cipriani rassicura sulle sue condizioni fisiche

Nelle scorse ore Francesca Cipriani ha voluto informare tutto il pubblico con alcune stories sul suo account ufficiale di Instagram, dando alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La 36enne ha spiegato di essere davvero molto provata soprattutto mentalmente e di non farcela più, perché si sente triste e distrutta. Non ha dato altre spiegazioni però e aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche, ma ha specificato giorni fa che avrebbe raccontato tutta la sua esperienza una volta uscita dalla clinica.

Era stata proprio la conduttrice de La Pupa e il Secchione ha rispondere sulla volontà di sottoporsi all’intervento in una intervista a Ogni Mattina da Adriana Volpe: “L’11 marzo farò un nuovo intervento: addome, fianchi e aumenterò il lato B per un aspetto più sano e più bello“, aveva spiegato.