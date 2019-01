ROMA – Fidanzate e mogli dei calciatori scansatevi, Francesca Costa è la nuova frontiera delle wags. Quando una mamma di un calciatore è più bella delle fidanzate o delle mogli. Francesca Costa è la mamma di Nicolò Zaniolo, giovane campioncino della Roma, ha 41 anni ed è bellissima. La Costa ha un fisico mozzafiato e non fa nulla per nasconderlo. Aggiorna il suo profilo Instagram con foto, video e storie che stanno raccogliendo migliaia di like.

Francesca è stata intervistata da Lorenzo Franculli per La Gazzetta dello Sport. Ha parlato di lei, del figlio Nicolò e di suo marito Igor, ex calciatore che ha disputato molte stagioni tra Serie B e Serie C.

Francesca Costa: “Se si fidanza con una velina mi scatto un selfie con lei”

“Tifo Roma da quando ho 20 anni per le canzoni di Venditti e per Totti. L’ho sempre ammirato in campo, ma anche per la beneficenza che fa senza dire nulla”. “L’ho visto la prima volta che siamo stati a Trigoria. Con noi c’era il ragazzo che ci aveva accompagnato a vedere gli appartamenti e a cui avevo detto della mia ossessione per lui. Bene, questo ragazzo lo ha fermato mentre stava uscendo e lui è venuto da noi. Mi sono messa a piangere”. “Mi ha detto: “Ma che piangi per me?”. Io non riuscivo a parlare”. “‘Ma che figure mi fai fare!’. C’era anche Igor che si è messo a ridere”. “Se Nicolò si fidanza con una velina?Che problema c’è. Magari ci faccio un selfie e lo posto”.