ROMA – Una mamma bellissima. La “Zaniolo mania”, scoppiata a Roma dopo il primo gol in Serie A del campioncino giallorosso, non risparmia nemmeno la mamma di Nicolò Zaniolo. Anche perché Francesca Costa, questo è il suo nome, è una delle wags più belle d’Italia. Ha 41 anni, è mora e ha delle forme mozzafiato. Oltre ad essere la mamma di Nicolò, è la moglie di Igor Zaniolo, ex calciatore professionista che ha giocato, tra le altre, anche nel Cisco Roma.

Francesca è romana e romanista. Ha un enorme seguito di fan su Instagram e, tra le molte foto mozzafiato dove mostra le sue generose curve, c’è anche una fotografia in compagnia di Francesco Totti, che è il suo idolo come quello di tutti i romanisti. Nicolò Zaniolo ha segnato il suo primo gol da professionista contro il Sassuolo, una rete che ha ricordato molto da vicino quelle che segnava Francesco Totti quando era calciatore. Piano con i paragoni ma chi ben comincia è a metà dell’opera.

Gli aggiornamenti social di Zaniolo dopo il suo primo gol in Serie A

Visualizza questo post su Instagram 💛❤️ #juventusroma Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo) in data: Dic 22, 2018 at 2:17 PST

Visualizza questo post su Instagram 💛❤️ Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo) in data: Dic 9, 2018 at 5:24 PST

Visualizza questo post su Instagram Testa alta e forza Roma sempre💛❤️#RomaReal #Ucl⚽️ Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo) in data: Nov 27, 2018 at 2:43 PST

