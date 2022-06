Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio a Montalcino in Toscana. L’ex compagna di Berlusconi e la cantante stanno insieme e non hanno mai nascosto la loro storia d’amore.

Paolo Tuci e Francesca Pascale si sposano

Nell’estate del 2020 la coppia venne fotografata in barca durante una vacanza nel Cilento. Il loro legame fu successivamente confermato dalle dirette interessate. La coppia ha rafforzato negli anni il rapporto ed ora ha scelto Montalcino per la cerimonia, tenuta segretissima fino ad oggi.

Chi è Paola Turci

Paola Turci è nata a Roma nel 1964. Dopo aver firmato il suo primo contratto discografico partecipa per la la prima volta al Festival di Sanremo 1986 nella categoria Nuove Proposte, con il brano L’uomo di ieri.

Paola Turci non ha figli. Negli anni novanta è stata sentimentalmente legata al tennista Paolo Canè. Nel 2010 ha sposato ad Haiti il giornalista Andrea Amato. La coppia però si è separata nel 2012.

Francesca Pascale: “Io ne gay ne etero”

Francesca Pascale, nel 2019 ha raccontato in una intervista al Fatto Quotidiano il rapporto che all’epoca aveva con Silvio Berlusconi. “Di lei hanno detto che è lesbica: le ha mai pesato?”, le aveva chiesto l’intervistatrice Francesca Fagnani.

“Non mi sono mai sentita offesa, semmai violata nella privacy” aveva risposto la Pascale. Che poi aveva aggiunto: “Ho subito sulla mia persona la discriminazione dovuta a un amore non convenzionale con un uomo più grande di 49 anni. Non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà”.