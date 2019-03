Francesca Verdini, chi è la nuova fidanzata (20 anni più giovane) di Salvini

ROMA – Francesca Verdini, chi è la nuova fidanzata di Matteo Salvini. I due sono stati fotografati, mano nella mano, mentre stavano andando al cinema, all’anteprima del film Dumbo, al The Space di piazza della Repubblica a Roma. Francesca Verdini ha 26 anni è nata a Firenze ed è figlia di Denis Verdini, l’ex parlamentare di Forza Italia, poi fondatore di Ala. Tra Francesca e il vicepremier ci sono 20 anni di differenza.

Francesca ha studiato economia alla Luiss. Il suo sogno è quello di diventare produttrice cinematografica. Ha un fratello, Tommaso Verdini, e i due sono stati molto vicini alla politica grazie a loro padre Denis, a cui la ragazza è molto legata e con il quale si fa spesso vedere insieme dai fotografi.

Francesca, figlia di Denis appunto, e di Simonetta Fossombroni, fiorentina di nascita, vive a Roma. Oltre al fratello Tommaso, di due anni più grande, ha anche una una sorella, Diletta. A 18 anni la Francesca Verdini segue il padre a Roma e studia Economia alla Luiss, durante gli anni accademici , per mantenersi in maniera indipendente agli studi, scrive qualche articolo per il magazine Ciak, poi qualche partecipazione come hostess e una collaborazione per l’organizzazione di alcuni eventi alla Biennale di Venezia.

Politicamente il papà di Francesca era schierato per Forza Italia nel 2014, ha poi lavorato per per l’intesa con Matteo Renzi. Verdini si è poi dimesso dalle cariche politiche dopo la vittoria del No nel referendum del 2016. Tommaso Verdini, invece, si è iscritto al partito democratico, mentre la sorella Francesca Verdini ha mostrato simpatie per la Lega. (Fonte Chi).