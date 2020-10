Francesco Bettuzzi è stato intervistato da CHI per parlare della sua ex fidanzata Elisabetta Gregoraci (ora nella casa del Grande Fratello).

Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ha svelato alcuni retroscena sulla loro relazione sentimentale durata tre anni.

Bettuzzi ha parlato della sua ex nel corso di una intervista rilasciata a CHI.

Bettuzzi è stato chiamato in causa mentre la Gregoraci è una delle protagoniste dell’edizione in corso del Grande Fratello.

Bettuzzi ha ricordato la sua relazione sentimentale con la Gregoraci con il sorriso ma allo stesso tempo ha svelato che c’era sempre l’ombra di Briatore…

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre, parla per la prima volta Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci:

“Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

E continua: