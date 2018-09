ROMA – Francesco Caserta è stato accusato di essere scappato quando ha scoperto che Paola Caruso era incinta e aspettava un bambino proprio di lui. Adesso Caserta ha risposto tramite social, pubblicando una stories su Instagram:

“Non perdete il vostro tempo con questi commenti poco gentili nei miei confronti perché come in tutte le cose bisognerebbe sentire le due versioni. Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato. Per il resto, non avendo bisogno di visibilità, ci sono già i miei avvocati italiani pronti a presentare la mia versione dei fatti”.